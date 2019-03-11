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Импорт легковых автомобилей в январе снизился на 8%

Импорт легковых автомобилей в январе снизился на 8%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам января снизился на 8,2% до 13,2 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 357,7 млн долларов. Импорт грузовых автомобилей в первом месяце 2019 года вырос на 77,9% до 1,4 тыс. машин общей стоимостью 129,1 млн долларов.

Экспорт легковых автомобилей из России в январе увеличился на 42,4% и составил 6,3 тыс. единиц на общую сумму 76 млн долларов. Экспорт грузовых автомобилей упал на 56,2% и составил порядка 400 машин на 8,5 млн долларов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили грузовые автомобили экспорт импорт

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