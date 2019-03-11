В Госдуме предлагают конфисковывать автомобили у пьяных водителей – по опыту Беларуси

Еще год назад в Госдуме РФ обсуждался законопроект, предусматривающий усиление наказания в отношении водителей, которые совершают неоднократные нарушения, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Как пишет «Российская газета», главный аргумент год назад был такой: сохранение машины владельцем, наказанным за езду в пьяном виде, увеличивает риск дальнейшего нарушения им Правил дорожного движения. Тогда законопроект отклонили, посчитав его недостаточно проработанным. Сейчас депутат Госдумы Максим Иванов предложил к нему вернуться.

На данный момент предлагается ввести в России конфискацию автомобилей у водителей, которые повторно попались в пьяном виде в течение года. Иванов заявил, что в этом вопросе необходимо перенять опыт Беларуси на эту тему.

Напомним, в Беларуси Закон, ужесточивший наказание для пьяных водителей, был принят в июле 2013 года. В нем среди наиболее резонансных нововведений значится норма о конфискации автомобилей у нетрезвых водителей – когда речь идет о повторном случае управления транспортом в течение года (в рамках уголовного законодательства). При этом конфискации подлежат даже те машины, которые не принадлежат самому пьяному водителю. Исключение сделано для случаев угона.

Кроме того, в Беларуси уголовный кодекс был дополнен нормами, вводящими дифференциацию уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ) – в зависимости от тяжести наступивших последствий. Так, при совершении преступления в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения, законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет; смерть двух и более лиц – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. В качестве безальтернативного предусмотрено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В России предлагается учесть опыт соседей, но при этом проработать ситуацию, когда в ДТП фигурирует транспортное средство, принадлежащее не виновному, а третьим лицам. Кроме того, депутаты полагают, что могут возникнуть определенные трудности по изъятию транспортного средства, когда речь зайдет об изъятию авто, находящегося в общей долевой или общей совместной собственности (так как один из собственников не совершал преступления).

В качестве доказательства, что предложение по пьяным водителям сегодня очень актуально, Иванов привел для примера данные по своей Свердловской области, которую он представляет в Госдуме РФ. В этом регионе только за праздничные дни было выявлено 360 водителей в состоянии алкогольного опьянения, причем 51 из них – попались повторно.