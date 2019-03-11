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На что выросли затраты россиян в 2018 году?

На что выросли затраты россиян в 2018 году?

Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году

07.03.19

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В ходе подготовки отчёта «Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с порталом DROM.ru провели онлайн-опрос. Его участникам предлагалось ответить на вопрос: «Какие статьи расходов, по вашему мнению, в 2018 году выросли сильнее всего?».

Как показали результаты опроса*, большинство респондентов по итогам прошлого года отметили
повышение затрат на продукты питания (89,5%), коммунальные платежи (71,7%), на
содержание автомобиля (63,9%), а также на одежду и обувь (44,3%).

Каждый третий участник исследования отметил рост трат на путешествия, а каждый четвёртый – на покупку бытовой техники.

21,7% опрошенных считают, что особенно в минувшем году увеличились их статьи расходов на отдых и развлечения (кино, концерты, театр и т.п.), а 18,7% отметили выросшие затраты на проезд (общественный транспорт и такси).

Для более полной оценки финансового положения российских автовладельцев предлагаем
обратить внимание на другие результаты исследования, представленные в отчёте. Например, в нём содержатся данные о росте расходов на содержание автомобиля и о способах экономии на его обслуживании и ремонте.

*В опросе приняли участие более 7 тыс. автовладельцев, у каждого была возможность выбрать несколько вариантов ответа.

, источник: www.autostat.ru

Теги: опросы опрос автовладельцев

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