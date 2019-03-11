Audi отзывает в России более 400 автомобилей

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 413 автомобилей Audi A6, A7, А8, Q7, Q8 и A3. Так, отзыву подлежат 163 автомобиля Audi A6, A7, реализованных в период с 2014-го по 2018 год. Причиной отзыва является возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки из-за недостаточной фиксации разъемного соединения. Как следствие, это может привести к термическим повреждениям. На автомобилях будет выполнена проверка разъёма нагревательного элемента, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Также отзыву подлежат 239 автомобилей Audi А3, реализованных в период с 2018-го по 2019 год. Причиной отзыва является возможно допущенное нарушение технологического процесса изготовления подголовника заднего среднего посадочного места. Следствием этого может быть то, что подголовник, установленный на среднем месте заднего многоместного сиденья, в случае ДТП не обеспечит защиту в полном объеме. На автомобилях будет произведена проверка и при необходимости будет произведена замена заднего среднего подголовника.

Кроме того, отзыву подлежат 29 автомобилей Audi А8, Q7 и Q8, реализованных в 2019 году. Причина отзыва заключается в том, что вследствие дефекта литья может быть снижена прочность вилки амортизаторной стойки. Это может привести к соприкосновению колеса с колёсной аркой и к негативному воздействию на рулевое управление. На автомобилях будет выполнена замена соответствующих вилок амортизаторных стоек. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, на прошлой неделе компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 4453 автомобилей Audi A4, A5, A6, A7, A8 и Q7, реализованных с 2013-го по 2018 год. Причиной отзыва автомобилей с двигателем 3,0 TFSI стала возможная утечка топлива на одной или на обеих топливных рампах (сторона низкого давления). Вследствие этого может ощущаться запах топлива. На автомобилях должны быть проведена замена топливной рампы низкого давления обоих рядов цилиндров.

Кроме того, в январе компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 12 автомобилей Audi A4 и A5, реализованных в 2018 году. Причиной отзыва стали резьбовые крепления на передней оси, которые могут быть затянуты ненадлежащим моментом. На автомобилях должны быть выполнена проверка резьбовых креплений и, при необходимости, замена детали ходовой части.