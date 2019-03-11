В России подорожали четыре модели Renault

В январе французский бренд Renault ограничился повышением цен только на два автомобиля – универсал Dokker и кроссовер Koleos. Теперь настала очередь и других моделей. Эксперты сайта «Цена Авто» в ходе мониторинга цен* на новые автомобили в России зафиксировали удорожание четырех моделей Renault – седанов Logan и Logan Stepway, а также хэтчбеков Sandero и Sandero Stepway. Все комплектации этих автомобилей 2019 модельного года прибавили в цене от 10 до 14 тыс. руб.

Теперь самая доступная версия седана Renault Logan 2019 модельного года оценивается в 564 тыс. руб., топовая комплектация предлагается к продаже за 825 990 руб. Его кросс-версия Logan Stepway получила новые ценники в пределах от 675 990 до 871 990 руб. Хэтчбек Sandero в марте доступен от 564 000 до 802 990 руб., а Sandero Stepway стоит от 722 990 до 910 990 руб.

Отметим, что при этом автомобили 2018 модельного года сохранили прежние ценники.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на модели Renault Logan и Sandero отмечалось в сентябре 2018 года и составило сумму 10 тыс. руб. Что касается Stepway версий, то они поступили в продажу в декабре прошлого года и данное повышение цен является первым для этих моделей.

Всего же по итогам двух месяцев 2019 года в России было реализовано 16 298 автомобилей марки Renault, что на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.