Hyundai в 2019 году планирует увеличить продажи грузовиков в России на 15%

Компания Hyundai Truck and Bus Rus в 2019 году планирует увеличить продажи грузовых автомобилей в России порядка на 15%. Об этом сообщил генеральный директор Hyundai Truck and Bus Rus Ким Ик Донг, добавив, что, согласно прогнозу компании, рынок в целом покажет небольшой рост на уровне 2-3% по отношению к 2018-му.

По его словам, в 2019 году компания Hyundai Truck and Bus Rus ориентирована на запуск новых продуктов в среднетоннажном сегменте, увеличение рыночной доли и повышение эффективности существующих партнеров. Одной из главных новинок в новом году будет среднетоннажный грузовик Mighty. Данная модель с богатой базовой комплектацией будет доступна в нескольких категориях полных масс и колесных баз, в сочетании с двумя двигателями Евро-5, сообщает пресс-служба Hyundai Truck and Bus Rus.

По итогам 2018 года продажи грузовых автомобилей Hyundai выросли на 23% в сравнении с 2017 годом. В результате доля рынка компании Hyundai Truck and Bus Rus увеличилась на 0,4% и составила 2,2%. Дилерская сеть компании в 2018 году выросла с 33 до 53 партнеров в 14 регионах России. Начали работу дилерские центры в новых городах: Туле, Уфе, Белгороде, Самаре, Новосибирске, Омске, Якутске, Владимире, Калуге.

Как отмечается, увеличению продаж грузовых автомобилей Hyundai за прошедший год способствовали специальные программы и предложения: кредитная программа, приобретение машин в лизинг с возможностью получения прямой субсидии и trade-in. Компания также предоставляет гарантию три года или 300 тыс. км пробега на все новые коммерческие автомобили бренда.

Hyundai Truck and Bus Rus активно развивает продуктовую линейку. В 2018 году в России стартовали продажи малотоннажного автомобиля HD35 City, а также обновленных грузовиков HD78, HD120 с двигателями Евро-5 и новой системой выхлопа PMC, отличающейся от рыночных аналогов низкой стоимостью владения. Также в 2018-м состоялся вывод на рынок дополнительных колесных баз для моделей HD78 и HD120.

На сегодняшний день практически вся модельная линейка грузовых автомобилей Hyundai производится на заводе «Автотор» в режиме мелкоузловой сборки, подразумевающей сварку и окраску кабин.