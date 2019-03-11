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Lamborghini запускает программу сертификации автомобилей с пробегом

Lamborghini запускает программу сертификации автомобилей с пробегом

AUTOSTAT PRICE BOOK - справочник цен на автомобили с пробегом

07.11.18

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12 000 руб.

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Компания Lamborghini запускает официальную программу сертификации суперкаров с пробегом Selezione Lamborghini Certified Pre-Owned. В России программа будет доступна для модели Urus с апреля, сообщает пресс-служба итальянской марки.

Реализуемые в рамках программы Selezione суперкары Lamborghini должны соответствовать ряду жестких критериев. К примеру, пробег суперкаров не может превышать 70 тыс. км, для Urus — 100 тыс. км, продолжительность эксплуатации должна составлять не более 84 месяцев или 120 месяцев для Urus. Для участия в программе суперкар должен регулярно проходить плановое техническое обслуживание в соответствии с регламентом завода-изготовителя. Автомобили проверяются по списку из 150 пунктов, в рамках которого оценивается состояние внешних и внутренних параметров, механического и электронного оборудования, шин, колесных дисков и тормозной системы. Перед продажей суперкара с пробегом также проводятся полная диагностика и дорожные испытания.

На все суперкары с пробегом, сертифицированные по программе Selezione Lamborghini, действует гарантия 12 месяцев с возможностью продления до 24 месяцев. Она распространяется на запасные части и покрывает выполнение работ техническими специалистами Lamborghini с использованием оригинальных запасных частей Lamborghini. Предоставляемая гарантия бесплатно переходит к следующему владельцу, покупающему суперкар по программе Selezione Lamborghini. Также в течение гарантийного срока осуществляются услуги помощи на дороге, как для новых суперкаров Lamborghini. Всем покупателям в рамках программы Lamborghini Selezione предлагается бесплатная диагностика автомобиля в течение последующих шести месяцев.

На все новые суперкары Lamborghini действует трехлетняя гарантия, которая может быть продлена на период до пяти лет в момент совершения покупки. Дальнейшее продление гарантии и опциональное техническое обслуживание также будут предлагаться в рамках программы Selezione Lamborghini.

, источник: www.autostat.ru

Теги: вторичный рынок премиум-марки автомобили с пробегом

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