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Российский рынок новых LCV в феврале вырос на 2%

Российский рынок новых LCV в феврале вырос на 2%

Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

28.01.19

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в феврале 2019 года составил чуть более 8 тысяч единиц, что всего на 1,9% больше результата годичной давности.

Лидером рынка LCV остается отечественная марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось около 45% от общего объема. В количественном выражении это составляет 3,6 тыс. экземпляров, что на 1,7% меньше, чем год назад. На второй строчке располагается отечественный УАЗ, объем рынка которого, напротив, вырос на 19,1% до 1,5 тыс. единиц. На третьей позиции в рейтинге по-прежнему находится американский Ford с результатом 893 автомобиля (+19,1%). Российская LADA с показателем 812 автомобилей занимает четвертое место, тоже демонстрируя рост (+16,3%). В ТОП-5 лидеров рынка легкой коммерческой техники в феврале вошел и немецкий Volkswagen с результатом 370 машин (+11,1%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам января – февраля 2019 года объем рынка легких коммерческих автомобилей составил 15,1 тыс. единиц, показав рост на 1,2% к АППГ.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легкие коммерческие автомобили марки-лидеры ford lada volkswagen gaz уаз

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