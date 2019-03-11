Рынок автомобилей с пробегом в феврале сохранил небольшой рост

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам февраля 2019 года составил 366,8 тыс. единиц. Это на 1,3% выше результата годичной давности.

Четверть российского рынка подержанных легковых машин приходится на отечественную марку LADA. Так, в последний зимний месяц объем перепродаж вазовских автомобилей достиг 92,6 тыс. штук – на 2,9% меньше, чем в феврале 2018 года. Далее следуют два японских бренда – Toyota и Nissan, объемы вторичных рынков которых составили 40,8 и 20,8 тыс. автомобилей соответственно. При этом оба они демонстрируют рыночный рост: Toyota – на 0,2%, Nissan – на 4,3%. Замыкают пятерку лидеров две корейские марки – Hyundai (18,2 тыс. шт.; +4,7%) и KIA (16,6 тыс. шт.; +12,3%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам двух месяцев нынешнего года на вторичном рынке тоже наблюдается незначительная динамика. Так, за этот период его объем составил 706,2 тыс. единиц – на 1% больше, чем в январе – феврале 2018 года.

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