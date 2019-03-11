Mercedes-Benz начал продажи в России микроавтобусов Vito Life

Российские дилеры Mercedes-Benz начали продажи микроавтобусов Mercedes-Benz Vito Life. Цены на новинку начинаются от 4 млн 860 тыс. рублей. В стоимость автомобиля уже входит сервисный сертификат «Компакт» на четыре плановых техобслуживания на 4 года, сообщает пресс-служба немецкий марки.

Восьмиместный микроавтобус Vito Life оборудован мощным дизельным двигателем 190 л.с. и постоянным полным приводом. В оснащение автомобиля входят активный парковочный ассистент, климат-контроль Thermotronik, две сдвижные двери с электроприводом, автомагнитола Audio 15, рейлинги на крыше, система освещения ILS и др. Кроме того, микроавтобус Vito Life отличает эффектная оклейка, а также функциональные накладки на пороги и колесные диски 19 дюймов.