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Mercedes-Benz начал продажи в России микроавтобусов Vito Life

Mercedes-Benz начал продажи в России микроавтобусов Vito Life

Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

28.01.19

PDF, 62 стр.

32 000 руб.

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Российские дилеры Mercedes-Benz начали продажи микроавтобусов Mercedes-Benz Vito Life. Цены на новинку начинаются от 4 млн 860 тыс. рублей. В стоимость автомобиля уже входит сервисный сертификат «Компакт» на четыре плановых техобслуживания на 4 года, сообщает пресс-служба немецкий марки.

Восьмиместный микроавтобус Vito Life оборудован мощным дизельным двигателем 190 л.с. и постоянным полным приводом. В оснащение автомобиля входят активный парковочный ассистент, климат-контроль Thermotronik, две сдвижные двери с электроприводом, автомагнитола Audio 15, рейлинги на крыше, система освещения ILS и др. Кроме того, микроавтобус Vito Life отличает эффектная оклейка, а также функциональные накладки на пороги и колесные диски 19 дюймов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили новинки цены mercedes-benz

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