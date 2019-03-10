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Автомобили Volvo впервые появятся в российском каршеринге

Автомобили Volvo впервые появятся в российском каршеринге

Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля

31.01.19

PDF, 149 стр.

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Автомобильный парк каршеринга «Яндекс.Драйв» в Санкт-Петербурге на этой неделе пополнят 70 премиальных кроссоверов Volvo XC60. Машины станут первыми автомобилями бизнес-класса в сервисе «Яндекс.Драйва» в Северной столице, сообщает пресс-служба шведской марки.

«Новые автомобили Volvo появятся в Петербурге в двух цветах: черном и белом. XC60 выйдут на линию с минимальным брендингом, чтобы максимально передать ощущения от поездки на автомобиле бизнес-класса», – рассказала руководитель маркетинга Яндекс.Драйва Диана Попова.

Все автомобили Volvo уже в базовой комплектации оснащаются системой безопасности City Safety, которая способна предотвращать различные сценарии ДТП, применив в экстренной ситуации автоматическое торможение и подруливание. Это единственная система безопасности на рынке, которая способна и днем, и ночью распознавать пешеходов, велосипедистов и крупных животных.

«Все больше наших клиентов хотят сохранять свободу передвижения независимо от доступности их личного автомобиля в текущем моменте и месте. При этом они не готовы идти на компромиссы в вопросах безопасности и комфорта. Для таких клиентов мы планируем и далее предлагать через каршеринговые сервисы наши автомобили с самыми передовыми системами безопасности», – заявил директор по продажам Volvo Car Russia Алексей Тарасов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки корпоративные продажи каршеринг volvo

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