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На покупку новых автомобилей премиум-сегмента россияне потратили 613 млрд рублей

На покупку автомобилей премиум-сегмента россияне потратили 613 млрд рублей

Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

11.02.19

PDF, 66 стр.

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В 2018 году жители России приобрели немногим более 150 тыс. новых легковых автомобилей премиальных марок, потратив на это в общей сложности 613 млрд рублей. Такие данные содержатся в отчете «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Больше всего денег в премиум-сегменте было потрачено на легковые автомобили Mercedes-Benz – 162 млрд рублей. На втором месте в этом рейтинге расположился еще один премиум-бренд из Германии – BMW (136 млрд руб.). За ним следует японский Lexus, автомобили которого обошлись россиянам в 99 млрд рублей. В пятерку лидеров здесь также вошли Land Rover и Audi (58 и 56 млрд руб. соответственно).

Кроме перечисленных марок, стоит отметить еще Volvo (28 млрд руб.), Porsche (28 млрд руб.) и Infiniti (16 млрд руб.). А вот на продукцию других премиум-брендов в 2018 году было потрачено менее 10 млрд рублей.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю премиум-сегмента в нашей стране приходится менее 10% продаж новых легковых машин. Но ввиду очень высоких средневзвешенных цен они занимают более четверти всей емкости рынка.

Быстро узнать актуальную цену автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили премиум-сегмент премиум-марки выручка ёмкость рынка audi bmw land rover lexus mercedes-benz

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