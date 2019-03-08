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В феврале LADA Vesta впервые показала падение продаж за время присутствия на рынке

В феврале LADA Vesta впервые показала падение продаж за время присутствия на рынке

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

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В последний зимний месяц в России было реализовано 7960 автомобилей LADA Vesta. Это почти на 6% меньше, чем в феврале 2018 года. Таким образом, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», падение продаж этой модели было зафиксировано впервые за все время присутствия на рынке.

Напомним, что LADA Vesta вышла на российский рынок в ноябре 2015 года. Ее продажи по отношению к АППГ демонстрировали рост на протяжении 27 месяцев подряд (с ноября 2016-го). А в декабре прошлого года был отмечен максимальный объем реализации – 11601 экземпляр.

Кроме этого, в 2018 году LADA Vesta стала самым продаваемым автомобилем в нашей стране – за весь прошлый год россияне приобрели 108364 единицы этой модели. Как итог, после двухлетнего перерыва звание бестселлера российского рынка вернулось к автомобилю отечественной марки.

В настоящее время семейство LADA Vesta, помимо стандартного седана, включает его кросс-версию, универсалы SW и SW Cross, а также седаны CNG и Sport. Самая актуальная информация о ценах и комплектациях автомобилей содержится на сайте «Цена Авто».

, источник: www. autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи lada lada vesta

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