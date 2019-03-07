Продажи Aurus на европейском рынке начнутся в 2021 году

Экспорт автомобилей Aurus планируется начать после запуска полномасштабного производства на новых мощностях. Об этом сообщил глава Минпрмоторга России Денис Мантуров в рамках Женевского автосалона, добавив, что возможность приобрести Aurus появится у европейских клиентов в 2021 году.

«Основные задачи на ближайшую перспективу – подготовка продажных, послепродажных процессов, а также сертификация автомобилей согласно требованиям европейского рынка. Переговоры с зарубежными партнерами, которые заинтересованы в сотрудничестве в качестве локальных дистрибьюторов, уже ведутся», – рассказал Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба Минпромторга.

Напомним, в рамках Женевского автосалона состоялась европейская премьера новых российских автомобилей класса люкс Aurus Senat Limousine и Aurus Senat. Автомобили линейки Aurus были спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели запущены в производство одновременно. В рамках европейской премьеры представлены Aurus Senat Limousine, который выпускается только в бронированном варианте и Aurus Senat в стандартном исполнении.

Модели Aurus Senat Limousine и Aurus Senat предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный двигатель V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонн ускоряться до 100 км/час за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд. В соответствии с международными требованиями безопасности автомобили Aurus оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций на дороге.

Напомним, автомобили Aurus стали доступны для предзаказов в России, начиная с августа 2018 года, которые принимались компанией «Аурус». Официальные торговые партнеры марки Aurus – «Авилон» и «Панавто» начали принимать предзаказы на автомобили Aurus с 15 февраля 2019 года.

В настоящее время ФГУП «НАМИ» занимается производством автомобилей Aurus на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством. В бизнес-планы компании «Аурус» входит разработка и создание дополнительных производственных мощностей совместно с индустриальным партнером «Соллерс». Предполагается реализация этого проекта к концу 2020 года на новом автомобильном заводе в Татарстане, что позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы.