КАМАЗ повысил требования к поставщикам

В рамках Дня поставщика состоялось обсуждение новых требований КАМАЗа к поставщикам продукции: условия становятся более строгими в связи с выпуском автомобилей нового поколения. Серийный выпуск грузовиков нового поколения КАМАЗ-54901 начнется в первой половине 2019 года. Вывод продукции в премиум-сегмент требует иного подхода к качеству, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

«Высокое качество – ключевое требование при отборе поставщиков. Мы перешли на новую систему менеджмента качества. В октябре 2018 года были обновлены чек-листы оценки уровня развития действующих поставщиков. Теперь она привязана к международному стандарту IATF 16949. Фирмы-партнеры прошли обучение по его внедрению», – сообщил представителям предприятий-партнеров КАМАЗа директор центра закупок Виктор Бурасов.

По его словам, аудит прошли 135 поставщиков – 46% от общего числа. При этом в высшую категорию «А» – зелнную зону – попали лишь 16% (21 предприятие). Больше половины оказались в жнлтой зоне «развиваемых» поставщиков.

Заместитель директора департамента качества Сергей Шанин представил результаты стратегической программы качества, начавшей действовать в конце 2017 года. Среди главных достижений – удовлетворннность потребителя в момент покупки по итогам прошлого года выросла на 19% по отношению к показателю 2017-го, а количество рекламационных дефектов на 100 автомобилей К4 по результатам трёх месяцев эксплуатации за аналогичный период упало на 42%.

Работа по развитию поставщиков помогает не только повысить уровень качества продукции, но и существенно экономить. Так, если затраты на предотвращение дефектов (проведение аудита) составляют около 40 тыс. рублей, то час простоя конвейера автомобильного завода, связанного, например, с отзывом бракованной партии, обходится примерно в 17 млн рублей.

Одновременно с ужесточением требований к поставщикам КАМАЗ придерживается политики смягчения в отношении потребителей. В частности, снижается доля отклоненных рекламационных актов в части гарантийного обслуживания. КАМАЗ полностью возмещает потребителям гарантийные затраты, в том числе и по дефектам покупных комплектующих изделий. Сергей Шанин подчеркнул, что компания берет на себя все больше обязательств по отношению к потребителю, и такого же отношения ждет от поставщиков.