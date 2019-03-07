«Автотор» выпустил 2-милионный автомобиль

Калининградский завод «Автотор» 6 марта выпустил 2-милионный автомобиль с момента начала производства в мае 1997 года. Юбилейным стал автомобиль KIA Сerato нового поколения, сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, компания «Автотор» основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. На сегодняшний день «Автотор» выпускает порядка 40 моделей автомобилей, как легковых, так и коммерческих под марками BMW, KIA, Hyundai, Ford. В 2018 году компанией произведено свыше 203 тыс. автомобилей.

В настоящее время на предприятиях «Автотор» работает более 3 тыс. человек. Численный состав увеличился на 20% по сравнению с количеством работников в 2017 годом. За прошедший год было создано более 600 новых рабочих мест. В 2019 году в связи с расширением производства также планируется создать свыше 600 новых рабочих мест.