В феврале продажи премиальных автомобилей в РФ выросли на 14%

Начало года принесло явные изменения в динамике российского авторынка. На фоне снижения продаж автомобилей массового сегмента (в январе и феврале они ушли "в минус"), премиальный, напротив, чувстует себя достаточно уверенно и стабильно: в первый месяц года он показал рост на 13,4%, в феврале продажи увеличились на 14,3%.

Большинство брендов этого сегмента демонстрирует положительную динамику, причем рост некоторых марок в феврале выразился трехзначными цифрами: Genesis (+272,7%), Volvo (+112,2%). И хотя именно эти бренды из-за небольших объемов общую "погоду" в сегменте не делают, однако с учетом других показателей, их результаты только подтверждают общий тренд на рынке.

По большому счету, локомотивами динамичного роста сегмента вцелом выступают два бренда - BMW и Mercedes-Benz, поскольку на них в сумме приходится более 50% всех объемов продаж "премиум". Оба лидера начали год с положительной динамики, хотя у BMW ситуация немного лучше.

По оценке экспертов аналитического агентства "АВТОСТАТ", тренд к устойчивому росту премиального сегмента начался не в январе 2019 года, а примерно с середины 2018 года: в августе продажи премиальных автомобилей впервые за год показали двузначный рост (+14,8%) продаж и с тех пор этот показатель не опускался ниже 7%.

"Закрепившуюся тенденцию можно объяснить текущим обновлением модельного ряда и появлением абсолютно новых моделей у ряда премиальных брендов, - комментирует ситуацию, сложившуюся на рынке, начальник отдела аналитики агентства "АВТОСТАТ" Андрей Топтун. – Кроме того, покупатели автомобилей данного сегмента, как правило, не испытывают проблем с денежными средствами (в отличие от тех, кто выбирает машины массового сегмента) и имеют меньшие сроки владения такими автомобилями".