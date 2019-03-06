«Автотор» начнет выпуск новой Hyundai Sonata в конце 2019 года

Калининградский завод «Автотор» начнет производство нового поколения Hyundai Sonata в конце 2019 года, сообщил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

«Нас полностью устраивает качество автомобилей, выпускаемых в Калининграде. В 2019 году мы начнем производство на заводе АВТОТОР новой модели автомобиля Hyundai Sonata по полному технологическому циклу. В ближайшее время ее выпуск будет начат в Корее, и сразу же автомобиль будет выпускаться в России в Калининграде», – сказал А.Калицев. Выпуск новой модели ориентировочно намечен на четвертый квартал 2019 года.

Напомним, текущее поколение седана Hyundai Sonata началось на «Автоторе» с марта прошлого года. При этом Hyundai Sonata заменила на конвейере автомобиль Hyundai i40, производившийся в Калининграде с 2013-го по 2017 год. На сегодняшний день «Автотор» также выпускает легковые модели Hyundai Elantra, Grand Santa Fe и Tucson. Совместный проект предприятия «Автотор» и Hyundai Motor Company по производству легковых автомобилей стартовал в 2013 году.