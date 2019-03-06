Горячая новость

ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам февраля
  • 6.03.19 - 14:19

    ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам февраля
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Доставка автомобилей без лишней головной боли и временных затрат
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 06 марта

    Российский авторынок в феврале снизился на 4%

    Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в феврале снизились на 3,6% и составили 128406 машин. По итогам первых двух месяцев 2019 года российский авторынок составил 231470 автомобилей (-1,8%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка России в феврале 2019 года
  • 07.03.19

    Лидеры авторынка России в феврале 2019 года
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: панельная дискуссия «Авторынок России – настоящее и будущее»
  • 17.04.18

    «ForAuto-2018»: панельная дискуссия «Авторынок России – настоящее и будущее»
Все видео

07.03.19 Прочитали 360 раз

Кроссовер Honda CR-V подорожал на 25 - 50 тысяч рублей

Кроссовер Honda CR-V подорожал на 25 - 50 тысяч рублей

Мониторинг цен на новые автомобили

21.02.19

MS Excel (xlsx)

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

По результатам мониторинга новых прайс-листов компании Honda эксперты сайта «Цена Авто» отметили повышение цен* на все комплектации японского полноприводного кроссовера CR-V на 25 – 50 тыс. руб.

Теперь его самая доступная комплектация Elegance с 2-литровым 150-сильным двигателем оценивается в 2 134 900 руб. Версия Lifestyle с более мощным двигателем 2,4 л. (186 л. с.) обойдется покупателям в 2 409 900 руб., а вариант с таким же мотором в топовой комплектации Prestige предлагается к продаже за 2 689 900 руб.

Все версии кроссовера Honda CR-V оснащается вариаторной коробкой передач и имеют полный привод.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на эту модель Honda произошло в январе и составило сумму 95 тыс. руб.

Также отметим, что в прошлом месяце российские дилеры Honda реализовали 143 автомобиля, что на 47% меньше, чем в феврале 2018 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи honda honda cr-v

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Honda повысила цены на свои автомобили

5 февраля 2019

Все новости

Статьи на тему

Рубль заколебал «Хонду»

4 сентября 2015

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 самых популярных в мире кроссоверов и внедорожников

11 января 2019

Вся инфографика
Загрузка...