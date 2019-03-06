Кроссовер Honda CR-V подорожал на 25 - 50 тысяч рублей

По результатам мониторинга новых прайс-листов компании Honda эксперты сайта «Цена Авто» отметили повышение цен* на все комплектации японского полноприводного кроссовера CR-V на 25 – 50 тыс. руб.

Теперь его самая доступная комплектация Elegance с 2-литровым 150-сильным двигателем оценивается в 2 134 900 руб. Версия Lifestyle с более мощным двигателем 2,4 л. (186 л. с.) обойдется покупателям в 2 409 900 руб., а вариант с таким же мотором в топовой комплектации Prestige предлагается к продаже за 2 689 900 руб.

Все версии кроссовера Honda CR-V оснащается вариаторной коробкой передач и имеют полный привод.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на эту модель Honda произошло в январе и составило сумму 95 тыс. руб.

Также отметим, что в прошлом месяце российские дилеры Honda реализовали 143 автомобиля, что на 47% меньше, чем в феврале 2018 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.