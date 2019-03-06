КАМАЗ открыл новый дилерский центр в Краснодаре

В Краснодаре состоялось открытие нового современного дилерского центра «КАМАЗ». Один из современных сервисных центров в Краснодарском крае, на федеральной трассе А146 открылся по инициативе ведущего оператора на рынке продаж грузовой техники в России – компании «Русбизнесавто».

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, в числе основных задач нового автокомплекса – продажа грузовой, специальной техники на шасси «КАМАЗ», автобусов и дорожно-строительной техники, а также продажа запасных частей и хранение автотехники. Кроме того, центр оснащен станцией технического обслуживания, включающей в себя восемь постов для ремонта и диагностики техники и три выездные бригады с полностью оборудованными автомобилями, просторным складом, учебным классом и отдельной зоной для приёма и ожидания для клиентов СТО.

Проект реализован совместно с официальным дилером КАМАЗа – компанией «РБА-Краснодар». Площадь дилерского центра – 2,2 тыс. кв.м, имеется стоянка в 10 тыс. кв.м, вмещающая до 300 единиц автотехники.