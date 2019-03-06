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ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам февраля
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  • 06 марта

    Российский авторынок в феврале снизился на 4%

    Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в феврале снизились на 3,6% и составили 128406 машин. По итогам первых двух месяцев 2019 года российский авторынок составил 231470 автомобилей (-1,8%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

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07.03.19 Прочитали 254 раз

КАМАЗ открыл новый дилерский центр в Краснодаре

КАМАЗ открыл новый дилерский центр в Краснодаре

В Краснодаре состоялось открытие нового современного дилерского центра «КАМАЗ». Один из современных сервисных центров в Краснодарском крае, на федеральной трассе А146 открылся по инициативе ведущего оператора на рынке продаж грузовой техники в России – компании «Русбизнесавто».

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, в числе основных задач нового автокомплекса – продажа грузовой, специальной техники на шасси «КАМАЗ», автобусов и дорожно-строительной техники, а также продажа запасных частей и хранение автотехники. Кроме того, центр оснащен станцией технического обслуживания, включающей в себя восемь постов для ремонта и диагностики техники и три выездные бригады с полностью оборудованными автомобилями, просторным складом, учебным классом и отдельной зоной для приёма и ожидания для клиентов СТО.

Проект реализован совместно с официальным дилером КАМАЗа – компанией «РБА-Краснодар». Площадь дилерского центра – 2,2 тыс. кв.м, имеется стоянка в 10 тыс. кв.м, вмещающая до 300 единиц автотехники.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры грузовые автомобили камаз

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