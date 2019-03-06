В России продано 700 тысяч седанов Renault Logan

С начала производства в апреле 2005 года в России выпущено и реализовано более 700 тыс. автомобилей Renault Logan. Как отмечается, наша страна является лидером продаж Logan, опережая такие крупные рынки для модели, как Румыния и Бразилия, сообщает пресс-служба французской марки.

Напомним, в 2014 году дебютировало второе поколение седана Logan, а летом 2018-го в России начались продажи обновленного Logan, который получил новую современную головную оптику, оригинальные элементы дизайна передней части и интерьера, выполненные согласно глобальной дизайн-стратегии Renault. Также прошлой осенью компания Renault Россия представила новый кросс-седан Logan Stepway, который отличает внедорожный дизайн с пластиковой защитой кузова и высокий дорожный просвет до 195 мм. А с появлением серии Stepway City автомобиль впервые получил автоматическую бесступенчатую трансмиссию CVT X-Tronic в паре с двигателем 1,6 л (113 л.с.).

В настоящее время Renault Logan доступен по цене от 564 тыс. рублей, а Logan Stepway – от 662 тыс. 990 рублей и 787 тыс. 990 рублей – за версию City.