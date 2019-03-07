Горячая новость

Чем любят заниматься в свободное время российские автоледи?
  • 7.03.19 - 09:55

    Чем любят заниматься в свободное время российские автоледи?
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Только представьте, что Ваш сайт…
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 06 марта

    Российский авторынок в феврале снизился на 4%

    Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России составили 128406 машин.

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка России в феврале 2019 года
  • 07.03.19

    Лидеры авторынка России в феврале 2019 года
Все публикации

Видео

Блиц-интервью Вячеслава Галузинского («Лифан Моторс Рус»)
  • 14.04.17

    Блиц-интервью Вячеслава Галузинского («Лифан Моторс Рус»)
Все видео

08.03.19 Прочитали 288 раз

В России числится около 10 млн кроссоверов и внедорожников

В России числится около 10 млн кроссоверов и внедорожников

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2019

01.01.19

MS Excel

от 5 000 руб.

В корзину
Все оперативные данные

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в собственности жителей РФ находится 9 млн 840 тыс. кроссоверов и внедорожников (на 1 января 2019 года). Это составляет 22,6% от всего российского парка легковых автомобилей. Таким образом, можно сказать, что практически каждый пятый легковой автомобиль на наших дорогах относится к сегменту SUV.

Отметим, что наиболее высокий процент таких автомобилей отмечен в Дальневосточном федеральном округе. Здесь доля SUV в местном парке легковых автомобилей округа 27,4%. Таким образом, каждый четвертый автовладелец на Дальнем Востоке ездит на машине с высоким клиренсом и улучшенными дорожными характеристиками.

Близки к такому показателю еще 2 федеральных округа – Северо-Западный (25,6%) и Центральный (25,5%). Очевидно, за счет высокой долевой составляющей Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперты отмечают, что в обеих столицах доля SUV превышает средний показатель по стране: в парке Москвы на кроссоверы и внедорожники приходится 33,6%, а в Северной столице – 29,2%.

В Сибири на этот сегмент приходится 23,8%, на Урале – 22,8%. В парке Приволжского ФО доля кроссоверов и внедорожников составляет 20,4%. Меньше всего автомобилей указанного сегмента находится на юге страны. Так, в Южном ФО доля SUV -16,7%, а на Северном Кавказе – 11,9%, что намного ниже, чем в среднем по России.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили внедорожники парк россия suv кроссоверы федеральные округа

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Седан Citroen C4 подорожал на 12 тысяч рублей

сегодня, 08:00

Все новости

Статьи на тему

Россияне смогут купить на AliExpress новый автомобиль («Прайм»)

вчера, 09:40

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка России в феврале 2019 года

вчера, 11:00

Вся инфографика