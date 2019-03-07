В России числится около 10 млн кроссоверов и внедорожников

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в собственности жителей РФ находится 9 млн 840 тыс. кроссоверов и внедорожников (на 1 января 2019 года). Это составляет 22,6% от всего российского парка легковых автомобилей. Таким образом, можно сказать, что практически каждый пятый легковой автомобиль на наших дорогах относится к сегменту SUV.

Отметим, что наиболее высокий процент таких автомобилей отмечен в Дальневосточном федеральном округе. Здесь доля SUV в местном парке легковых автомобилей округа 27,4%. Таким образом, каждый четвертый автовладелец на Дальнем Востоке ездит на машине с высоким клиренсом и улучшенными дорожными характеристиками.

Близки к такому показателю еще 2 федеральных округа – Северо-Западный (25,6%) и Центральный (25,5%). Очевидно, за счет высокой долевой составляющей Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперты отмечают, что в обеих столицах доля SUV превышает средний показатель по стране: в парке Москвы на кроссоверы и внедорожники приходится 33,6%, а в Северной столице – 29,2%.

В Сибири на этот сегмент приходится 23,8%, на Урале – 22,8%. В парке Приволжского ФО доля кроссоверов и внедорожников составляет 20,4%. Меньше всего автомобилей указанного сегмента находится на юге страны. Так, в Южном ФО доля SUV -16,7%, а на Северном Кавказе – 11,9%, что намного ниже, чем в среднем по России.