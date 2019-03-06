Горячая новость

Седаны занимают свыше 40% рынка автомобилей с пробегом в РФ
  • 6.03.19 - 10:56

    Седаны занимают свыше 40% рынка автомобилей с пробегом в РФ
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Кредиты для автодилеров стали доступнее
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 06 марта

    Российский авторынок в феврале снизился на 4%

    Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в феврале снизились на 3,6% и составили 128406 машин. По итогам первых двух месяцев 2019 года российский авторынок составил 231470 автомобилей (-1,8%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Вся аналитика

Инфографика

Структура российского парка транспортных средств по нормам токсичности
  • 05.03.19

    Структура российского парка транспортных средств по нормам токсичности
Все публикации

Видео

Форум «Dealer UP!»: выступление Артёма Аншакова (TradeDealer)
  • 21.12.16

    Форум «Dealer UP!»: выступление Артёма Аншакова (TradeDealer)
Все видео

06.03.19 Прочитали 982 раз

ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам февраля

LADA 4x4 6

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в феврале остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 6085 автомобилей, что на 3% выше показателя годичной давности.

На второе место вышел внедорожник LADA 4x4, на котором остановил свой выбор 2631 покупатель (-2%). Третью строчку занял Volkswagen Tiguan с показателем 2462 проданных автомобиля (-2%). Далее идет KIA Sportage, разошедшаяся тиражом 2456 экземпляров (-1%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз внедорожник Renault Duster, чьи продажи составили 2394 машины (-35%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам февраля также вошли Nissan X-Trail (2299 шт., +35%), Hyundai Tucson (2135 шт., +63%), Nissan Qashqai (2068 шт., +10%), Renault Kaptur (1938 шт., -27%) и Mitsubishi Outlander (1926 шт., +22%).

Стоит отметить, что по итогам первых двух месяцев 2019 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 10272 реализованных машины (+5%). Далее следуют KIA Sportage, разошедшийся в количестве 5217 единиц (-6%) и Renault Duster, продажи которого составили 4732 автомобиля (-23%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи обзор рынка автомобилей внедорожники suv кроссоверы

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Российский авторынок в феврале упал впервые за 2 года

сегодня, 12:50

Все новости

Статьи на тему

Господдержка кроется в деталях («Коммерсант»)

сегодня, 09:04

Все статьи

Инфографика на тему

Какие модели в РФ самые продаваемые в подсегментах SUV?

4 марта 2019

Вся инфографика