ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам февраля

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в феврале остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 6085 автомобилей, что на 3% выше показателя годичной давности.

На второе место вышел внедорожник LADA 4x4, на котором остановил свой выбор 2631 покупатель (-2%). Третью строчку занял Volkswagen Tiguan с показателем 2462 проданных автомобиля (-2%). Далее идет KIA Sportage, разошедшаяся тиражом 2456 экземпляров (-1%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз внедорожник Renault Duster, чьи продажи составили 2394 машины (-35%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам февраля также вошли Nissan X-Trail (2299 шт., +35%), Hyundai Tucson (2135 шт., +63%), Nissan Qashqai (2068 шт., +10%), Renault Kaptur (1938 шт., -27%) и Mitsubishi Outlander (1926 шт., +22%).

Стоит отметить, что по итогам первых двух месяцев 2019 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 10272 реализованных машины (+5%). Далее следуют KIA Sportage, разошедшийся в количестве 5217 единиц (-6%) и Renault Duster, продажи которого составили 4732 автомобиля (-23%).