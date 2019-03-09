Москва заняла третье место в рейтинге региональных вторичных рынков

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Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

22.02.19

PDF, 45 стр.

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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» следят за ситуацией, складывающейся на российском рынке автомобилей с пробегом. Все данные по прошлому году можно найти в специальном отчете «Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы», а сейчас давайте обратимся к результатам первого месяца 2019 года.

Так, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», крупнейшим рынком автомобилей с пробегом обладает Московская область: в январе нынешнего года его объем превысил 22 тыс. единиц.

На втором месте расположился Краснодарский край, объем вторичного рынка в котором за отчетный период составил 18,4 тыс. единиц. Москва замыкает тройку лидеров с результатом 16,7 тыс. перепроданных автомобилей.

На четвертом месте находится Санкт-Петербург, объем вторичного рынка которого в первый месяц нынешнего года составил 10,8 тыс. единиц. Далее следует Свердловская область, жители которой перепродали 9,8 тыс. автомобилей.

В ТОП-10 крупнейших вторичных рынков легковых автомобилей в России по итогам января 2019 года также попали: Ростовская область (9,3 тыс. шт.), Башкортостан (9,2 тыс. шт.), Татарстан (8,5 тыс. шт.), Челябинская (8,5 тыс. шт.) и Новосибирская (8 тыс. шт.) области.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи москва вторичный рынок автомобили с пробегом регионы-лидеры подмосковье

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