Чем любят заниматься в свободное время российские автоледи?

Накануне 8 марта эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, на что тратят свое свободное время женщины, когда они не на работе и не за рулем.

В рамках опроса «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля», проведенного в ноябре 2018 года, эксперты выделили из результатов исследования небольшой блок, касающийся поведенческих особенностей автовладельцев, их портретных характеристик и увлечений.



Выяснилось, что ТОП-5 хобби у женщин и мужчин выглядит по-разному. Из огромного выбора развлечений дамы в большей степени отдают предпочтения просмотру передач и сериалов, прогулкам, отдыху на даче и просто за городом, общению в соцсетях и чтению журналов – эти виды отдыха в качестве самых популярных указали более 50% женщин-участниц опроса, то есть, практически каждая вторая*.

У мужчин данные хобби также входят в ТОП-5, однако цифры практически по всем указанным направлениям (кроме просмотра телевизора) выглядят немного скромнее.

Подтвердилось, что автоледи в большей степени, чем мужчины-автовладельцы, посещают музеи, выставки, театры (соотношение 39% к 26%), чаще бывают в кафе с друзьями и ресторанах (32% к 24%), слушают музыку и аудиокниги (37% против 33%).

Отдают свободное время спорту женщины практически столько же, сколько мужчины (31% к 32%). А вот по части увлечения компьютерными играми слабый пол значительно проигрывает сильному (16% к 35%). Также, как и в уходе за машиной. Нравится ухаживать за своим автомобилем (заниматься ремонтом, тюнингом и пр.) в свободное время лишь 11% женщин, у мужчин этот показатель в 2 с лишним раза выше (27%).

* В опросе приняли участие более 1800 автовладельцев. Можно было указать несколько вариантов ответа.