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13% российского парка LCV приходится на Москву и Подмосковье

13% российского парка LCV приходится на Москву и Подмосковье

Парк легких коммерческих автомобилей в РФ на 01.01.2019

01.01.19

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывается 4 млн 108 тыс. легких коммерческих автомобилей (LCV).

Крупнейшим из региональных парков LCV остается Москва. В столице начитывается 282,5 тыс. таких автомобилей, что составляет 6,9% от общего объема. Следом за ней идет Подмосковье с показателем 233,4 тыс. единиц и долей 5,7%. Суммарно эти два региона занимают почти 13% всего парка легкой коммерческой техники в стране.

Из нестоличных регионов самый крупный парк LCV находится в Приморском крае – 182,2 тыс. штук. Кроме того, более 100 тысяч единиц легкой коммерческой техники числится еще в четырех субъектах РФ – в Краснодарском крае (164,9 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (149,7 тыс. шт.), Ростовской (112,2 тыс. шт.) и Свердловской областях (103,5 тыс. шт.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили москва парк регионы-лидеры подмосковье

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