Российский авторынок в феврале упал впервые за 2 года

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в феврале снизились на 3,6% и составили 128406 машин. По итогам первых двух месяцев 2019 года российский авторынок составил 231470 автомобилей (-1,8%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, первый раз почти за 2 года продажи в феврале показали хотя и маленькое, но снижение по сравнению с предыдущим годом. Потребительская уверенность снижается уже несколько месяцев, поэтому переход в область отрицательных значений не является полностью неожиданным. Ключевой вопрос – в каком направлении пойдет рынок в ближайшие несколько месяцев: обратно к стабильности и росту или в противоположном направлении. В настоящее время перспектива не выглядит слишком обнадеживающей. В том числе и потому, что недавно анонсированные правительством меры поддержки продаж автомобилей, например для молодых семей, слишком ограничены в объеме, чтобы произвести фундаментальные изменения. Напомним, согласно прогнозу АЕБ, в 2019 году российский авторынок может вырасти на 3,6% к прошлому году до 1,87 млн автомобилей.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 27011 автомобилей LADA, что на 1% ниже показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 17729 машин (0%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 14260 проданных автомобилей, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 8499 покупателей (-25%). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, чьи продажи составили 7346 машин (+4%).

В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам февраля также вошли Toyota (7064 шт., +8%), Nissan (6146 шт., -3%), Skoda (5941 шт., +1%), ГАЗ (3846 шт., -6%) и Mitsubishi (3642 шт., +25%).