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06.03.19 Прочитали 717 раз

Минпромторг расширил список автомобилей, подпадающих под «налог на роскошь»

Список автомобилей, попавших под налог на роскошь, расширен

Рынок транспортных средств в России

31.01.19

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Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало уточненный список дорогостоящих автомобилей (стоимостью выше 3 млн рублей), которым должны руководствоваться налогоплательщики при исчислении транспортного налога в 2019 году. Этот список значительно отличается от того, что был опубликован в сентябре 2018 года, он стал длиннее. Достаточно сказать, что в сентябрьском перечне было 1040 моделей, в февральском (2019 г.) – уже 1193.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» объясняют это ростом цен на российском авторынке. Так, например, в 2018 году средневзвешенная цена нового автомобиля премиум-сегмента в нашей стране составила 4 080 000 рублей. Это на 5% выше результата годичной давности. 

В опубликованном Минпромторгом списке автомобилей:

- средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 3 лет - 576 моделей (версий),

- средней стоимостью от 5 до 10 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 5 лет - 447 моделей (версий),

- средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 10 лет - 97 моделей (версий),

- средней стоимостью от 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет - 73 модели (версий).

Полный перечень моделей можно посмотреть здесь >>>

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены налог на роскошь

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