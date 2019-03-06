KIA в феврале сохранила продажи в России на прошлогоднем уровне

Российские дилеры KIA в феврале реализовали 21011 автомобилей, что соответствует уровню прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки, по предварительным данным, достигла 14%. По итогам первых двух месяцев 2019 года в России было продано 33420 автомобилей KIA, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в феврале было реализовано 7102 автомобиля (-21%). Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 2456 покупателей, что на 1% ниже показателя годичной давности. В тройку наиболее популярных моделей месяца также вошло семейство Ceed с показателем 1816 реализованных хэтчбеков и универсалов. Стоит отметить, что спрос на бизнес-седан KIA Optima вырос на 39% до 1713 автомобилей.

Добавим также, что на 4 марта 2019 года в 99 городах России действует 194 официальных дилера KIA.