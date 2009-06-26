Менеджмент «ИжАвто» получил большинство мест в совете директоров завода

Менеджмент ОАО «ИжАвто» получил 6 из 9 мест в совете директоров компании, который был избран на годовом собрании 17 июня. В совет директоров Ижевского автозавода также вошел заместитель председателя правительства Удмуртии и два представителя ОАО «Русоборонпром», сообщает «Газета.Ru» .

Кроме того, акционеры приняли решение направить неизрасходованные денежные средства из прибыли, полученной в 2007 году, в сумме 5 млн. рублей на выплаты по коллективному договору в 2009 году и отразить непокрытый убыток в сумме 907,633 млн. рублей, полученный по результатам финансового 2008 года.