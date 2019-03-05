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Седаны занимают свыше 40% рынка автомобилей с пробегом в РФ

Седаны занимают свыше 40% рынка автомобилей с пробегом в РФ

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

22.02.19

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В 2018 году жители нашей страны приобрели 2,3 млн подержанных легковых машин в кузове «седан», что составляет 43% всего объема вторичного рынка. Такие данные содержатся в отчете «Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы».

Второе место по предпочтениям россиян на вторичном рынке занимают универсалы, на долю которых в минувшем году пришлось 30%. В количественном выражении это соответствует 1,6 млн перепроданных экземпляров. Замыкают тройку лидеров хэтчбеки (1,2 млн шт.; доля – 23%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», эти три типа кузова по-прежнему остаются самыми популярными на рынке – суммарно им принадлежит свыше 95% от общего объема. В свою очередь оставшаяся мизерная часть приходится на лифтбеки, пикапы, купе и кабриолеты.

Быстро узнать актуальную цену автомобиля на вторичном рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи вторичный рынок автомобили с пробегом

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