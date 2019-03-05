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06.03.19 Прочитали 2008 раз

В Женеве прошла европейская премьера автомобилей Aurus Senat

В Женеве прошла европейская премьера автомобилей Aurus Senat

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21.02.19

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В рамках Женевского автосалона состоялась европейская премьера новых российских автомобилей класса люкс Aurus Senat Limousine и Aurus Senat. Автомобили линейки Aurus были спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели запущены в производство одновременно, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. В рамках европейской премьеры представлены Aurus Senat Limousine, который выпускается только в бронированном варианте и Aurus Senat в стандартном исполнении.

«На данный момент важное значение в развитии бренда Aurus имеет налаживание процессов увеличения производства. Перспективы бренда очевидны, в приоритеты входит привлечение официальных торговых российских и зарубежных партнеров, и в целом, вывод автомобилей Aurus на международные рынки», – подчеркнул министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Модели Aurus Senat Limousine и Aurus Senat предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный двигатель V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонн ускоряться до 100 км/час за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд. В соответствии с международными  требованиями безопасности автомобили Aurus оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая  функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций на дороге.

Напомним, автомобили Aurus стали доступны для предзаказов в России, начиная с августа 2018 года, которые принимались компанией «Аурус». Официальные торговые партнеры марки Aurus – «Авилон» и «Панавто» начали принимать предзаказы на автомобили Aurus с 15 февраля 2019 года.

В настоящее время ФГУП «НАМИ» занимается производством автомобилей Aurus на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством.

В бизнес-планы компании «Аурус» входит разработка и создание дополнительных производственных мощностей совместно с индустриальным партнером «Соллерс». Предполагается реализация этого проекта к концу 2020 года на новом автомобильном заводе в Татарстане, что позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 18 февраля 2019 года в Абу-Даби, ОЭА, было подписано соглашение о вхождении Фонда Tawazun в число участников «Аурус». В соответствии с подписанным соглашением Фонд Tawazun получает долю в размере 36% в капитале «Аурус» и проинвестирует в компанию в общей сложности 110 млн евро в течение ближайших трех лет.  За счет этих средств будут осуществлены инвестиции в организацию полномасштабного серийного производства автомобилей Aurus и в их продвижение на международных рынках. ФГУП «НАМИ», который продолжает выступать разработчиком автомобилей под маркой Aurus, сохраняет за собой 63,5% долей компании. Доля «Соллерс» в компании «Аурус» сократится до 0,5%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премьеры новинки авторынок европы премиум-марки aurus aurus senat

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