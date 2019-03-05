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06.03.19 Прочитали 442 раз

Toyota привезет в Россию 22 спорткара Supra

Toyota привезет в Россию 22 спорткара Supra

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21.02.19

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Российский рынок выбран в числе первых в мире, где будет продаваться новое поколение Toyota Supra. Продажи спорт-купе, которое после 17 лет отсутствия возвращается в модельный ряд бренда, начнутся в 2019 году. Несмотря на полностью распроданную европейскую квоту, для будущих российских владельцев зарезервировано 22 нового спорткара. Первые клиенты в России получат автомобили уже во второй половине 2019 года, сообщает пресс-служба японской марки.

Так, 3 из 22 автомобилей будут представлять уникальную лимитированную серию A90 Edition 1. Внешне они отличаются окраской кузова серой эмалью StormGray с матовым эффектом, 19-дюймовыми черными матовыми колесными дисками и интерьером, отделанным красной кожей.

Агрессивный внешний вид спорткару Supra придают колеса большого диаметра, длинный капот с воздухозаборниками и задний спойлер в стиле «утиный хвост». При этом все элементы дизайна имеют исключительно практический характер: они направлены на улучшение скоростных характеристик и обеспечивают отличную аэродинамику и минимальную подъемную силу. Благодаря низкому центру тяжести, жесткому кузову, оптимальному соотношению колеи к колесной базе, равному 1,5, и распределению веса по осям в пропорции 50:50 автомобиль устойчив на дороге и имеет отличный баланс управляемости и поворачиваемости.

Все автомобили для российского рынка будут укомплектованы высокомощным 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 340 л.с., активным спортивным дифференциалом с электронным управлением и адаптивной подвеской.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки toyota

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