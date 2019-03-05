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06.03.19 Прочитали 450 раз

Audi отзывает в России почти 4,5 тысячи автомобилей

Audi отзывает в России почти 4,5 тысячи автомобилей

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

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Компания  «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 4453 автомобилей Audi A4, A5, A6, A7, A8 и Q7, реализованных с 2013-го по 2018 год. Причиной отзыва автомобилей с двигателем 3,0 TFSI является возможная утечка топлива на одной или на обеих топливных рампах (сторона низкого давления). Вследствие этого может ощущаться запах топлива, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет проведена замена топливной рампы низкого давления обоих рядов цилиндров. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в январе компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 12 автомобилей Audi A4 и A5, реализованных в 2018 году. Причиной отзыва стали резьбовые крепления на передней оси, которые могут быть затянуты ненадлежащим моментом. На автомобилях должны быть выполнена проверка резьбовых креплений и, при необходимости, замена детали ходовой части. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Кроме того, в декабре прошлого года компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 7095 автомобилей Audi A4, А5, А6 и Q5, реализованных с 2012-го по 2017 год. На автомобилях Audi с двигателями 2,0 TFSI, выпущенных в определенный период, возможно проникновение влаги в электронные компоненты. Это может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Как следствие не исключены локальные оплавления. На автомобилях должна быть проведена замена дополнительного насоса охлаждающей жидкости и дополнительно будет выполнено обновление ПО блока управления двигателя.

, источник: www.autostat.ru

Теги: отзыв премиум-марки audi

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