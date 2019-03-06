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06.03.19 Прочитали 248 раз

Снизились цены на микроавтобус Mercedes-Benz Citan

Снизились цены на микроавтобус Mercedes-Benz Citan

Мониторинг цен на новые автомобили

21.02.19

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от 7 200 руб.

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По результатам мониторинга новых прайс-листов компании Mercedes-Benz эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали снижение цен* на минивэн Citan: все три его комплектации подешевели на сумму от 15 до 20 тыс. руб.

Самая доступная бензиновая версия микроавтобуса с двигателем 1,2 л. (114 л. с.) получила новый ценник в 1 770 тыс. руб., что на 15 500 руб. ниже прежней цены. Дизельная комплектация с двигателем 1,5 л. (90 л. с.) стала дешевле на максимальные 20 561 руб. и теперь доступна за 1 787 тыс. руб. Наконец, топовая версия с дизельным двигателем 1,5 л. (110 л. с.), подешевев на 15 561 руб., предлагается к продаже за 1 859 тыс. руб.

Все версии минивэна Mercedes-Benz Citan оснащаются механической коробкой передач и имеют передний привод.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на Mercedes-Benz Citan произошло в декабре прошлого года, и тогда цены выросли на 82 – 110 тыс. руб.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены mercedes-benz mercedes-benz citan

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