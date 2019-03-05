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Hyundai в феврале увеличила продажи в России на 6%

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Российские дилеры Hyundai в феврале реализовали 14260 автомобилей – на 6% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2019 года продажи Hyundai составили 25103 машины, что на 13% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в феврале стал компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 6085 проданных машин (+3%). На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris – в прошлом месяце было реализовано 4449 этих автомобилей (-3%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 2135 покупателей. Далее идет среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, чьи продажи составили 744 автомобилей (+20%). Замыкает пятерку российских бестселлеров бизнес-седан Hyundai Sonata, который разошелся в количестве 417 единиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом квартале 2019 года компания Hyundai начнет продажи в России обновленного седана Elantra. Кроме того, в первой половине будущего года на российском рынке появится хэтчбек Hyundai i30 N, а во втором полугодии до нашей страны доберется новое поколение Hyundai Sonata.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи hyundai

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