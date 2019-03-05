Haval в феврале увеличил продажи в России в 3,5 раза

Российские дилеры Haval в феврале реализовали 537 автомобилей, что в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2019 года в России было продано 894 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,7 раза), сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Безусловным бестселлером Haval в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6, продажи которого в январе-феврале составили 419 машин. На втором месте вновь компактный H2 с показателем 65 реализованных автомобилей. С небольшим отрывом далее следует полноразмерный рамный внедорожник H9, чей результат составил 50 машин.

В настоящее время Haval представлен на российском моделями H2, H6 и H9, но уже в ближайшие месяцы модельный ряд Haval дополнится новым кроссовером F7, премьера которого состоялась на Московском автосалоне 2018. Именно эта модель первой встанет на конвейер завода Haval в Тульской области, чей запуск состоится весной 2019 года. В ближайшем будущем на предприятии также планируется наладить выпуск еще одной новинки – молодежного кроссовера в кузове купе Haval F7x.