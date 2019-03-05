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АВТОВАЗ в феврале снизил продажи в России на 1%

АВТОВАЗ в феврале снизил продажи в России на 1%

Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

11.02.19

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АВТОВАЗ в феврале реализовал на российском рынке 27011 автомобилей LADA – это на 1,4% меньше по сравнению с показателем годичной давности. По итогам первых двух месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 48542 машины, что соответствует уровню прошлого года, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Рыночная доля LADA, по собственным оценкам компании, на конец февраля превышает 20%.

Бестселлером АВТОВАЗа в феврале остается новая LADA Granta, чья реализация выросла на 54,1% и составила 10574 автомобиля. Второй результат показала LADA Vesta – 7960 проданных машин (-5,9%). Напомним, в прошлом месяце АВТОВАЗ представил новые комплектации автомобилей семейства LADA Vesta: для трех типов кузова предлагаются начальные версии, ставшие доступней на сумму от 20 до 51 тыс. рублей.

«Несмотря на то, что автомобильный рынок в феврале не показал активной положительной динамики, нам удалось поддержать продажи LADA в первые два месяца и превысить уровень 2018 года. Мы прикладываем  большое количество усилий для того, чтобы предложить своим клиентам наиболее выгодные и комфортные условия покупки.  Мы верим в то, что меры господдержки авторынка, которые запущены с 1 марта, помогут сохранить тренд роста объемов продаж автомобилей в России. Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» ранее уже доказали свою эффективность и могут быть суммированы со специальными предложениями LADA по системе Трейд-Ин», – отмечает исполнительный вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Ян Птачек.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз продажи

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