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В 2018 году жители Москвы и Подмосковья потратили на автомобили с пробегом 435 млрд рублей

В 2018 году жители Москвы и Подмосковья потратили на автомобили с пробегом 435 млрд рублей

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

22.02.19

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Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что в 2018 году ёмкость российского рынка легковых автомобилей с пробегом достигла 2,5 трлн рублей. Примерно шестая часть от этой суммы пришлась на Москву и Подмосковье, жители которой в общей сложности потратили 435 млрд рублей.

Первое место по по этому показателю ожидаемо занимает Москва, где за прошедший год на автомобили с пробегом было потрачено более 247 млрд рублей. На втором месте находится Московская область с результатом около 188 млрд рублей.

Кроме них, в пятерку крупнейших регионов по ёмкости рынка автомобилей с пробегом вошли: Санкт-Петербург (132,3 млрд руб.), Краснодарский край (116,2 млрд руб.) и Свердловская область (71,8 млрд руб.).

О том, сколько потратили на покупку автомобилей с пробегом жители других субъектов РФ, можно узнать в специально подготовленном пресс-релизе.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили вторичный рынок выручка ёмкость рынка автомобили с пробегом регионы-лидеры

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