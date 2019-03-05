Горячая новость

В 2018 году жители Москвы и Подмосковья потратили на автомобили с пробегом 435 млрд рублей
  • 5.03.19 - 10:24

    В 2018 году жители Москвы и Подмосковья потратили на автомобили с пробегом 435 млрд рублей
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Адванс-Авто представил новый BMW X2
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 01 марта

    Европейский рынок мотоциклов: итоги 2018 года и января 2019-го

    После трех лет падения в январе наметилась...

Вся аналитика

Инфографика

Структура российского парка транспортных средств по нормам токсичности
  • 05.03.19

    Структура российского парка транспортных средств по нормам токсичности
Все публикации

Видео

Интервью вице-президента РОАД Вячеслава Жигалова
  • 28.04.17

    Интервью вице-президента РОАД Вячеслава Жигалова
Все видео

05.03.19 Прочитали 302 раз

Hyundai поставила 300 автомобилей для транспортного обеспечения XXIX Всемирной зимней универсиады

Hyundai поставила 300 автомобилей для транспортного обеспечения XXIX Всемирной зимней универсиады

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

PDF, 43 стр.

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Компания Hyundai выступает официальным автомобильным партнером XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске. Компания передала дирекции Студенческих игр 300 автомобилей Hyundai: кроссоверы Creta, Tucson, Santa Fe и микроавтобусы H-1, которые во время Универсиады используются для ее транспортного обеспечения, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Кроссоверы Hyundai представлены на ключевых площадках соревнований, таких как Парк Универсиады (фанпарк для гостей), спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена» (место проведения церемонии открытия и закрытия Универсиады, а также соревнований по фигурному катанию), ледовый дворец «Кристалл арена» (стадион для хоккея), фанпарк «Бобровый лог» (место для горнолыжных дисциплин) и др.

Посетителям зон Hyundai доступны захватывающие активности: игры в формате виртуальной реальности, где каждый желающий может примерить на себя роль профессионального лыжника или биатлониста, интерактивный хоккей и керлинг, фотозона, где можно сделать атмосферную фотографию на память.

, источник: www.autostat.ru

Теги: корпоративные продажи hyundai

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Hyundai в феврале увеличила продажи в России на 6%

сегодня, 15:48

Все новости

Статьи на тему

Калининград обзаводится («Коммерсант»)

8 декабря 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Какие модели в РФ самые продаваемые в подсегментах SUV?

вчера, 16:00

Вся инфографика