Hyundai поставила 300 автомобилей для транспортного обеспечения XXIX Всемирной зимней универсиады

Компания Hyundai выступает официальным автомобильным партнером XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске. Компания передала дирекции Студенческих игр 300 автомобилей Hyundai: кроссоверы Creta, Tucson, Santa Fe и микроавтобусы H-1, которые во время Универсиады используются для ее транспортного обеспечения, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Кроссоверы Hyundai представлены на ключевых площадках соревнований, таких как Парк Универсиады (фанпарк для гостей), спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена» (место проведения церемонии открытия и закрытия Универсиады, а также соревнований по фигурному катанию), ледовый дворец «Кристалл арена» (стадион для хоккея), фанпарк «Бобровый лог» (место для горнолыжных дисциплин) и др.

Посетителям зон Hyundai доступны захватывающие активности: игры в формате виртуальной реальности, где каждый желающий может примерить на себя роль профессионального лыжника или биатлониста, интерактивный хоккей и керлинг, фотозона, где можно сделать атмосферную фотографию на память.