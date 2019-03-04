Volvo отзывает в России более 5,5 тысячи автомобилей

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Компания «Вольво Карс» 4 марта объявила об отзыве 5546 автомобилей Volvo S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90, V40 Cross Country. Так, отзыву подлежат 3153 автомобиля Volvo XC60, реализованных в 2018–2019 годах. Причиной отзыва является то, что сервоприводы подъема двери багажного отделения при определенных условиях могут примерзать, сообщает пресс-служба Росстандарта. Это может приводить к появлению нежелательного шума или выходу из строя сервоприводов при активировании двери багажника в то время, когда они примерзли. В этом случае существует опасность обрыва их крепления к двери багажника. При неблагоприятном развитии событий сервоприводы двери багажника могут полностью оторваться, вызвав отсоединение пружины, которая со значительным усилием отбрасывается в обратном направлении, что может привести к травмам. На автомобилях будет выполнена замена сервоприводов двери багажника на их усовершенствованную версию.

Отзыву подлежат 2393 автомобиля Volvo S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90, V40 Cross Country, реализованных в 2016 году. Причиной отзыва является то, что на некоторых автомобилях с дизельными двигателями могли образоваться небольшие трещины внутри шланга одного из топливопроводов в двигательном отсеке. Такие трещины в условиях системы подачи топлива под давлением могут со временем привести к утечке топлива в двигательном отсеке. На автомобилях будет выполнена замена топливного шланга. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в феврале компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 1937 автомобилей Volvo S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90, реализованных с 2017 года по настоящее время. Причиной отзыва стало выявленное отклонение в программном обеспечении модуля связи. Оно может повлиять на работу систем, зависящих от подключаемых услуг, например, системы Volvo On Call. Данное отклонение в ПО может также повлиять на работу других функций, в частности, систем поддержки водителя. В самом неблагоприятном случае, если происходит ДТП, это может привести к тому, что автомобиль сообщит неправильную информацию или вообще не предоставит в центр экстренной помощи данные о своем местонахождении. В таких случаях экстренные службы могут не быть направлены к месту нахождения автомобиля. На автомобилях должно быть выполнено обновление программного обеспечения модуля связи. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

, источник: www.autostat.ru

Теги: отзыв премиум-марки volvo

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