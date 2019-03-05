Audi повысила цены на автомобили в России

Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают проводить мониторинг цен* на новые автомобили в России. На основе этих данных было зафиксировано подорожание отдельных моделей немецкого премиум-бренда Audi на сумму от 180 до 217 тыс. руб. Рост цен затронул большинство комплектаций седана А4 и универсала А4 Avant, купе А5 и лифтбека А5 Sportback, а также кроссовера Q5.

Так, седан А4 подорожал в 14 комплектациях из 17 на сумму 182 тыс. руб. При этом без изменений остались три его начальные комплектации – Premium и 35 TFSI S tronic с бензиновым двигателем 1,4 л (150 л.с.), а также Premium S с дизельным двигателем 2 л (190 л.с.). Audi A4 в этих версиях по-прежнему можно приобрести за 1 925, 2 125 и 2 550 тыс. руб. соответственно. Остальные комплектации с бензиновым двигателем стоят от 2 492 до 2 997 тыс. руб., с дизельным – от 2 632 до 2 842 тыс. руб.

Универсал А4 Avant также прибавил по 182 тыс. руб. во всех комплектациях, кроме базовой – 35 TFSI S tronic с бензиновым двигателем 1,4 л (150 л.с.). Ее цена все еще составляет 2 205 тыс. руб. Остальные версии предлагаются к продаже от 2 572 до 3 082 тыс. руб. за бензиновый двигатель и от 2 712 до 2 927 тыс. руб. за «дизель».

Отметим, что у каждой их этих моделей появилось по 13 новых комплектаций с дизельным и бензиновым двигателями по цене от 2 270 до 2 872 тыс. руб. для седана А4 и 2 350 до 2 957 для универсала А4 Avant.

Лифтбек Audi A5 Sportback подорожал сильнее (на 207 – 217 тыс. руб.), причем во всех комплектациях, кроме стартовой. Его самая доступная версия 40 TFSI S tronic с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 190 л.с. сохранила прежний ценник 2 600 тыс. руб. Остальные версии стоят от 3 052 до 3 272 тыс. руб. Здесь также добавилось две новых комплектации с бензиновым двигателем по цене 2 817 и 3 262 тыс. руб.

Все 4 комплектации купе Audi A5 подорожали на сумму 207 – 217 тыс. руб., и их обновленные цены находятся в пределах от 3 052 до 3 272 тыс. руб.

Наконец, полноприводный кроссовер Audi Q5 сохранил цену минимальной комплектации, в двух других получил прибавку 180 тыс. руб. и обзавелся новой бензиновой версией. Таким образом, стоимость Q5 сейчас варьируется от 3 270 до 3 585 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на модели Audi произошло в январе и было разнонаправленным.

Также отметим, что за первый месяц 2019 года российские дилеры Audi реализовали 900 автомобилей, что на 24% превосходит аналогичный показатель января 2018 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.