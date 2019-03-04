Японский авторынок в феврале увеличился на 1%

Японский авторынок в феврале увеличился на 0,5% до 261007 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за два первых месяца 2019 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 478769 машин (+0,8%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи выросли на 1,5% до 116643 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Nissan с показателем 35617 машин (-8%). Замыкает тройку лидеров Honda, реализовавшая 35334 автомобиля (-7,8%).