Новый Suzuki Jimny появится в России во второй половине 2019 года

Новое поколение внедорожника Suzuki Jimny приедет в Россию во второй половине текущего года. Как сообщил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта, в текущем году перед компанией стоят планы по увеличению продаж до 8500 автомобилей (+42% к прошлом году) и укреплению имиджа Suzuki как SUV-бренда.

По мнению Юта Такахаси, эти задачи удастся реализовать благодаря обновлению модельного ряда марки – вывода на рынок обновленной Vitara и нового поколения Jimny. Также в течение 2019 года Suzuki представит целый ряд специальных версий текущих моделей, сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус». Большие надежды компания возлагает на обновленный компактный кроссовер Suzuki Vitara, который уже поступил в продажу во все дилерские центры России.

«Новая Suzuki Vitara – долгожданная новинка Suzuki. Мы уверены в успехе модели на российском рынке. Также, как и предыдущее поколение, обновленная версия кроссовера станет флагманом продаж бренда Suzuki в России», – заявил Юта Такахаси.

Напомним, продажи обновленного кроссовера Suzuki Vitara начались в России в конце февраля. Цены на новинку, представленную в трех комплектациях, начинаются от 1 млн 059 тыс. рублей. В стандартной комплектации GL уже доступны 7 подушек безопасности, USB-разъем и система помощи при трогании на подъеме.

Какие новые модели легковых автомобилей можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок авторынка».