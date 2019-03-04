ГК «АвтоСпецЦентр» подвела итоги работы в 2018 году

По итогам 2018 года общий оборот ГК «АвтоСпецЦентр» с учетом продаж и сервисного обслуживания автомобилей вырос на 10,5% и составил 75,907 млрд рублей против 68,724 млрд рублей годом ранее. При этом 45,6% в структуре выручки холдинга занимают розничные продажи новых автомобилей, 17,6% – корпоративные продажи новых автомобилей, 12,2% – продажи автомобилей с пробегом, сообщает пресс-служба ГК «АвтоСпецЦентр».

В 2018 году дилерские центры ГК «АвтоСпецЦентр» реализовали 37976 автомобилей (+2,3%), из которых новых: розничные продажи – 18270 единиц (-0,2%), корпоративные продажи – 7964 штук (-0,4%), коммерческий транспорт – 371 машина; автомобили с пробегом – 11371 единиц (+12,1%). 47% всех продаж АСЦ занимают продажи в кредит, что на 1% больше, чем годом ранее.

Как отмечается, дилерские центры Audi, входящие в состав АСЦ, суммарно заняли лидирующие позиции по продажам в Москве с долей 37,3%. Дилерские центры Infiniti, входящие в состав АСЦ, суммарно заняли лидирующие позиции по продажам в Москве, заняв долю в 34,7%. Стоит отметить, что АвтоСпецЦентр Infiniti на Ленинском в прошлом году переехал в новый шоу-рум. АвтоСпецЦентр Datsun стал лидером московского рынка по продажам автомобилей Datsun по итогам 2018 года – его доля составила 38,8%. Кроме того, АСЦ вывел направление продаж автомобилей с пробегом в отдельный бренд «АСЦ Честно».

Среди достижений ГК «АвтоСпецЦентр» в 2018 году стоит отметить, что команда Ауди Центра Таганка заняла второе место в категории «Сервис» на международном финале конкурса Audi Twin Cup 2018. Кроме того, Ауди Центр Таганка отпраздновал свое 20-летие на российском рынке и был удостоен юбилейной награды «20 лет безупречности». А АвтоСпецЦентр Nissan Внуково стал победителем в номинации «Лучший дилер по организации продаж автомобилей с пробегом – 2018» в ежегодной профессиональной премии «Автодилер Года – 2018».

Что касается коммерческого транспорта, АСЦ в 2018 году занял лидирующее место по продажам новых коммерческих автомобилей Fuso среди автодилеров: охват по Москве 44,6% рынка, по России – 12,8% рынка, а также вошел в Топ-5 лучших московских дилеров Hino.

«Текущие показатели АСЦ по итогам 2018 года остались на уровне предыдущего года. На фоне взбодрившегося авторынка это – не те результаты, к которым мы стремимся. На 2019 год мы не ставим перед собой цель расти в штуках по продажам новых автомобилей. Мы планируем повысить эффективность всех бизнес-процессов и общую эффективность компании практически вдвое. Среди наших планов на 2019 год – не только расширение бизнеса и открытие новых автосалонов, но и модернизация действующих предприятий. Кроме того, мы будем активно развивать продажи автомобилей с пробегом, в наших планах 30% рост в этом сегменте», – заявил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

В планах АСЦ на 2019 год открытие второго дилерского центра Porsche в составе АСЦ – Порше Центр Ленинский – весной и ряд других масштабных проектов.