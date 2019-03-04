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Skoda объявила скидки на свои автомобили в марте

Skoda объявила скидки на свои автомобили в марте

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

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от 120 000 руб.

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Компания Skoda Auto Россия c 1 марта предлагает специальные условия на покупку автомобилей. Теперь в акциях также участвуют автомобили 2019 года выпуска, а для моделей, произведенных в 2018 году, действуют еще более привлекательные предложения, сообщает пресс-служба чешской марки.

Так, при покупке флагманского Skoda Superb выгода составит до 250 тыс. рублей. Приобретая модель Octavia, можно сэкономить до 202 тыс. 400 рублей, а компактный лифтбэк Rapid – до 158 тыс. 100 рублей.

С 1 по 31 марта продолжают действовать специальные предложения по классическому кредиту и кредиту Simply Clever. Ставка для моделей Rapid и Kodiaq составляет от 8,9% с первоначальным взносом от 30%, а для будущих владельцев Octavia предусмотрена ставка от 3% с первоначальным взносом от 15%. Клиенты, приобретающие флагман марки Suberb, смогут воспользоваться кредитом Simply Clever со ставкой от 8,9% и с первоначальным взносом от 30%.

В марте по-прежнему актуальна программа Утилизация/Трейд-ин. Приобретая модели Octavia, Rapid и Superb клиенты сэкономят до 70 тыс. рублей. Быстро узнать реальную цену автомобиля на вторичном рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: спецпредложения skoda

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