Mitsubishi в феврале увеличила продажи в России на 25%

Российские дилеры Mitsubishi в феврале реализовали 3642 автомобиля – на 25% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2019 года в России продано 5748 автомобилей Mitsubishi, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в феврале выросли на 22% до 1926 машины. Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Pajero Sport, на котором остановил свой выбор 761 покупатель (+13%). Третье место занял компактный кроссовер Mitsubishi ASX с показателем 461 реализованный автомобиль (+8%).

Напомним, в феврале компания Mitsubishi представила в России обновленный пикап Mitsubishi L200 пятого поколения, продажи которого стартуют в конце марта 2019 года. Новинка будет представлена в пяти различных комплектациях по цене от 2 млн 069 тыс. рублей до 2 млн 702 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году компания «ММС Рус» планирует реализовать в России более 50 тыс. новых автомобилей (+10% к фактическому результату 2018 года), что позволит занять до 2,5% доли российского рынка легковых автомобилей. Этому будут способствовать обновление дилерской сети в соответствие с новыми стандартами марки и запуск нового пикапа L200, а также разработка новых поддерживающих программ для стимулирования продаж.