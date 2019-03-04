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ТОП-5 марок по объему импорта грузовых автомобилей в РФ

Возглавляет этот рейтинг шведская Scania

Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

28.01.19

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По итогам 2018 года в нашу страну было ввезено 21,3 тыс. новых грузовых автомобилей, что на 16,5% меньше, чем в 2017 году. Такие данные содержатся в отчете «Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ». 

Лидерство по объему импорта грузовой техники в РФ сохраняет Scania с долей чуть более 30%. В минувшем году шведский производитель ввез на территорию нашей страны 6,6 тыс. машин (+11%). Вторым в этом рейтинге стал немецкий MAN, импортировавший в Россию 4,8 тыс. грузовиков – на 4% больше, чем в 2017 году. Третье место принадлежит голландскому DAF, результат которого по итогам прошлого года составил почти 3 тыс. грузовиков (-22%).

Отрицательная динамика наблюдается и у шведского Volvo, показатель которого упал на 39% и составил 1,2 тыс. грузовых автомобилей. Замыкает пятерку лидеров французский Renault, результат которого вырос на 73% (до 1 тыс. шт.). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю перечисленных марок приходится 78% всего объема импорта грузовой техники в РФ.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили россия импорт марки-лидеры daf man renault scania volvo

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