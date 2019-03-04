Новый Audi Q8 Audi получил дизельную модификацию в России

Российские дилеры Audi начали прием заказов на новую дизельную модификацию полноразмерного купе-кроссовера Audi Q8, которая появится в шоу-румах в мае 2019 года. Стоимость новинки составляет от 4 млн 990 тыс. рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Флагманский кроссовер Audi Q8 доступен с новым дизельным двигателем 3.0 TDI с прогрессивной системой полного привода quattro с ассиметричным динамическим распределением крутящего момента. Высокоэффективный двигатель 3.0 TDI развивает мощность 249 л. с. и 600 Нм крутящего момента. На преодоление отметки 100 км/ч флагманскому купе-кроссоверу требуется всего 7,0 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 225 км/ч.



Автомобиль уже в стандартном исполнении оснащен фирменной системой полного привода quattro с ассиметричным динамическим распределением крутящего момента. Механический центральный дифференциал передает крутящий момент на переднюю и заднюю оси в пропорции 40:60. При необходимости тяга перераспределяется на ось с лучшим сцеплением с дорогой.

Audi Q8 получил дорожный просвет в 210 мм, короткие свесы и систему помощи при спуске с горы. Кроме того, Audi предлагает опциональную адаптивную пневмоподвеску с функцией регулировки жесткости амортизаторов, для которой можно выбрать комфортные или спортивные настройки. В качестве опции клиентам также доступна адаптивная пневматическая подвеска S line, которая в зависимости от дорожной ситуации и предпочтений водителя способна изменять клиренс автомобиля в пределах 90 миллиметров. Кроме того, опционально покупателям доступна управляемая задняя подвеска, улучшающая маневренность и управляемость.

Уже в стандартном исполнении на новый Audi Q8 устанавливаются 20-дюймовые легкосплавные колеса дизайна «5 рукавов». Кроме того, в список стандартного оснащения салона включены передние сиденья с электрической регулировкой (включая электрическую регулировку опоры поясничного отдела), декоративные вставки с лакированным «алмазным» покрытием серебристого цвета Silver Grey, многофункциональный кожаный руль с расширенными функциями управления, климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира, информационно-развлекательная система MMI Radio plus с MMI touch response и др.

В список стандартного оснащения нового Audi Q8 также входят система выбора режимов движения Audi drive select, ассистент предотвращения самопроизвольного движения, система старт/стоп, индикатор падения давления в шинах, светодиодная оптика, парковочный ассистент с датчиками сзади, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, электропривод двери багажника и др. Опционально для нового Audi Q8 доступны адаптивный круиз-контроль, ассистент сохранения полосы движения с функцией аварийной остановки, пакеты безопасности «Путешествие» и «Город», система ночного видения с функцией распознавания пешеходов и пр.

Новый Audi Q8 предлагается в трех линиях оснащения с расширенным списком оборудования – Advance, Sport и Design. Среди дополнительных опций – светодиодные фары головного света HD Matrix LED, панорамная крыша, комфортные передние сиденья с индивидуальной настройкой контура, обогревом, вентиляцией и функцией массажа, климат-контроль с индивидуальной настройкой для четырех зон салона, навигационная система MMI Navigation plus, высококачественная акустическая система Bang & Olufsen Premium Sound System с объемным звучанием, отделение для мобильного телефона Audi phone box, система автоматической парковки, проекционный дисплей, автодоводчик дверей, пакет контурного освещения салона и др.