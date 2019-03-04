ГАЗ поставил 73 микроавтобуса «ГАЗель Next» для обслуживания XXIX Всемирной зимней универсиады

Горьковский автозавод поставил 73 микроавтобуса «ГАЗель Next» для обслуживания членов спортивных команд, принимающих участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде, которая проходит со 2 по 12 марта в Красноярске.

Как сообщает пресс-служба ГАЗа, микроавтобусы «ГАЗель Next» приступили к обслуживанию сборных команд разных стран, принимающих участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде, и будут перевозить спортсменов и тренерский состав между спортивными объектами, местами размещения и отдыха. Каждый автобус рассчитан на перевозку 16 пассажиров. Высокий (190 см) и просторный салон с панорамным остеклением обеспечивает удобство перемещения пассажиров внутри автомобиля и комфорт в пути, а высокая сдвижная дверь и низкая подножка – удобство входа/выхода. Подножка выдвигается автоматически во время открывания боковой сдвижной двери, убирается после ее закрытия. Пространство салона оформлено в светло-серой гамме и отделано практичным в обслуживании пластиком, обеспечивающим хорошую шумоизоляцию.

Благодаря передней независимой рычажной подвеске и модернизированной задней подвеске, включающей в себя новые подрессорник и амортизаторы, автомобиль обладает повышенной устойчивостью даже на заснеженных зимних дорогах и высокой плавностью хода.