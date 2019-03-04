Горячая новость

Mercedes-Benz в январе стал лидером московского рынка автомобилей с пробегом
  • 4.03.19 - 07:57

    Mercedes-Benz в январе стал лидером московского рынка автомобилей с пробегом
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Адванс-Авто представил новый BMW X2
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 01 марта

    Европейский рынок мотоциклов: итоги 2018 года и января 2019-го

    После трех лет падения в январе наметилась положительная динамика.

Вся аналитика

Инфографика

Сколько россияне тратят денег на заправку автомобиля?
  • 02.03.19

    Сколько россияне тратят денег на заправку автомобиля?
Все публикации

Видео

Форум «Dealer up!»: выступление Романа Гуляева («Лучший Сервис»)
  • 23.01.17

    Форум «Dealer up!»: выступление Романа Гуляева («Лучший Сервис»)
Все видео

04.03.19 Прочитали 448 раз

ГАЗ поставил 73 микроавтобуса «ГАЗель Next» для обслуживания XXIX Всемирной зимней универсиады

ГАЗ поставил 73 микроавтобуса «ГАЗель Next» для обслуживания XXIX Всемирной зимней универсиады

Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

28.01.19

PDF, 62 стр.

32 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Горьковский автозавод поставил 73 микроавтобуса «ГАЗель Next» для обслуживания членов спортивных команд, принимающих участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде, которая проходит со 2 по 12 марта в Красноярске.

Как сообщает пресс-служба ГАЗа, микроавтобусы «ГАЗель Next» приступили к обслуживанию сборных команд разных стран, принимающих участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде, и будут перевозить спортсменов и тренерский состав между спортивными объектами, местами размещения и отдыха. Каждый автобус рассчитан на перевозку 16 пассажиров. Высокий (190 см) и просторный салон с панорамным остеклением обеспечивает удобство перемещения пассажиров внутри автомобиля и комфорт в пути, а высокая сдвижная дверь и низкая подножка – удобство входа/выхода. Подножка выдвигается автоматически во время открывания боковой сдвижной двери, убирается после ее закрытия. Пространство салона оформлено в светло-серой гамме и отделано практичным в обслуживании пластиком, обеспечивающим хорошую шумоизоляцию.

Благодаря передней независимой рычажной подвеске и модернизированной задней подвеске, включающей в себя новые подрессорник и амортизаторы, автомобиль обладает повышенной устойчивостью даже на заснеженных зимних дорогах и высокой плавностью хода.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили корпоративные продажи gaz gaz газель

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

ГАЗ начал выпуск самой длинной «ГАЗели» в истории

18 февраля 2019

Все новости

Статьи на тему

Чем порадует российский автопром в ближайшие годы («Российская газета»)

11 января 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 автомобилей с пробегом в РФ за 8 месяцев 2018 года

13 сентября 2018

Вся инфографика